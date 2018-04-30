На сайт "Спасибо МЧС" поступило более шести тысяч благодарностей

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Более 6 тысяч благодарностей со всего мира прислали пользователи на сайт "Спасибо МЧС", сообщает в понедельник МЧС России.

"В День пожарной охраны России чрезвычайное ведомство запускает интернет-проект, где любой россиянин или гражданин другой страны может оставить благодарственные слова в адрес спасателей. Теперь, чтобы сказать "спасибо", достаточно зайти на сайт, указать несколько данных и оставить комментарий. Кроме этого, можно добавить фотографии и видеоматериалы с места происшествия. Сегодня в интернет-проекте уже размещено свыше 6 тысяч уникальных историй", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МЧС, отзывы поступают из больших городов и маленьких поселков, а также из-за рубежа. Свою признательность за самоотдачу и высокий профессионализм граждане выражают пожарным, спасателям, диспетчерам, летчикам, а также руководству министерства и другим специалистам.