Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. К сбоям в работе ряда сайтов привели действия зарубежных хостинг-провайдеров, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что решение суда обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram не только ведомство, но и "иных лиц", в том числе операторов связи и хостинг-провайдеров.
Блокировка Telegram
Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.
В частности, прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр их отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.
В Кремле, комментируя ситуацию, отметили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов.