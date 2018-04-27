Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. К сбоям в работе ряда сайтов привели действия зарубежных хостинг-провайдеров, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что хостинги продолжают предоставлять Telegram свои услуги, тем самым "осознанно препятствуя исполнению решения Таганского районного суда Москвы" о блокировке мессенджера.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что решение суда обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram не только ведомство, но и "иных лиц", в том числе операторов связи и хостинг-провайдеров.

Блокировка Telegram

В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.

В частности, прошлой ночью в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр их отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.

В "Яндексе" заявили, что попытка заблокировать Telegram "неожиданно стала ударом по всему Рунету". В соцсети "ВКонтакте" объяснили ограничение доступа ко множеству ресурсов "непониманием принципов работы современного интернета".

В Кремле, комментируя ситуацию, отметили, что блокировка Telegram не должна мешать работе других сервисов.