Идеального готового шашлыка в России пока нет, заявили в Роскачестве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Исследования готового шашлыка, которое Роскачество запустило в преддверии дачного сезона, показало, что идеального мясного полуфабриката из тех, что уже продается в магазинах страны, пока нет, следует из релиза организации.

Исследование будет продолжаться по мере поступления новых брендов. Сейчас шашлык исследуют по 43 параметрам качества и безопасности, в частности, проверяют свежесть мяса, наличие в нем антибиотиков, общую массу продукта и величину кусков мяса.

"На данный момент по итогам исследования первой партии готового маринованного шашлыка, поступившего в магазины, специалисты не обнаружили идеального, зато экспертам удалось опровергнуть миф, что при производстве готового шашлыка использовано мясо старого животного", — говорится в результатах поверки и уточняется, что по первым данным само мясо весьма качественное – "исследуемый шашлык по количеству мышечной массы соответствует заявленной в маркировке категории "А".

Там поясняется, что для этого эксперты оценили массовую долю оксипролина в шашлыке, "но никаких несоответствий по этому параметру выявлено не было".

"Сейчас закончен первый этап исследования, и мы, к сожалению, отмечаем, что высококачественного готового шашлыка пока мы не нашли, мы будем рады, если потребители начнут активно присылать нам фотографии появляющихся торговых марок, чтобы мы могли оперативно включить их в исследование", — сказала замруководителя Роскачества Мария Сапунцова.

Распространенной проблемой при исследовании шашлыка стала общая бактериальная обсемененность, более того, некоторые товары даже издавали неприятный запах. Поэтому главная рекомендация потребителям – внимательно оценить запах продукта, а при малейшем подозрении на признаки порчи – отказаться от употребления. Но есть и плюс – на первом этапе бактерий кишечной палочки, листерий и других патогенных микроорганизмов в проверяемом шашлыке эксперты не нашли. Как и небезопасных количеств тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов, консервантов и растительных ГМИ.