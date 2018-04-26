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Общество

Движение по Крымскому мосту откроют во второй половине мая

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (323)
17:0326.04.2018
(обновлено: 18:08 26.04.2018)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста. 26 апреля 2018Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста. 26 апреля 2018
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Движение транспорта по автодорожной части Крымского моста должно открыться во второй половине мая этого года, сообщает РИА Новости Крым.

Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив. 26 апреля 2018
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым
По словам заместителя гендиректора ООО "Стройгазмонтаж" по инфраструктурным проектам Леонида Рыженькина, мост готов на 98% — завершены работы по укладке асфальтобетона, возведены опоры освещения, скоро будут установлены ограждения.

"Во второй половине мая, как раз к курортному сезону, мы будем готовы к открытию движения", — сказал Рыженькин журналистам.

Представитель подрядчика добавил, что озвученные сроки касаются движения легкового транспорта и автобусов. Большегрузы смогут ездить по мосту с осени этого года.

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© Инфоцентр "Крымский мост"
Проверка на прочность: Крымский мост испытали 35-тонными грузовиками

Проверка на прочность: Крымский мост испытали 35-тонными грузовиками
© Инфоцентр "Крымский мост"
Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность
Планируется обеспечить сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от федеральной трассы А-290 до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида".

Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Строительство автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.Рабочий на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Главные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПриемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.Рабочие на строительстве Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Уже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.Рабочий на строительстве Крымского моста через Керченский пролив со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕсть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Есть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.
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