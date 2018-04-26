Автодорожную часть Крымского моста проверили на прочность

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста, в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию, сообщил в четверг инфоцентр "Крымский мост".

Приемочные обследования и испытания проводил специализированный научно-исследовательский институт в течение нескольких недель. Программа включала в себя обследование конструкций, расчет деформаций, а также статические и динамические испытания.

"Для проведения испытаний инженеры установили на пролетах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста "нагружали" восемью гружеными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролетам по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки. Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста", — сообщил инфоцентр.

Испытаниям подверглись полностью готовые сегменты моста на трех участках: два участка с типовыми балочными пролетами (сталежелезобетонными между опорами № 211 – 215 и металлическими между опорами № 215 – 219), и третий – автодорожная арка Крымского моста.

"Вместе с заключением для приемочной комиссии мы подготовим технический паспорт объекта – как "свидетельство о рождении" автодорожной части Крымского моста. Его смогут использовать в повседневной работе дорожники, которым предстоит обслужить мост на всем протяжении его эксплуатации", — приводит слова гендиректора "НИИ диагностики" Светланы Бохановой инфоцентр.

После открытия движения по Крымскому мосту его конструкции останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени. Система разработана для автоматизированного мониторинга критически важных параметров элементов сооружения, подверженных наибольшим нагрузкам и наибольшим изменениям состояния в процессе эксплуатации (опоры, пролетные строения и арка).

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.