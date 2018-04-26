Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым

ТАМАНЬ (Краснодарский край), 26 апр — РИА Новости. Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив, рассказал журналистам заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

В завершающей стадии



По словам Рыженькина, уложенное покрытие "долговечно и надежно", строители начали испытание поверхностей разных участков моста.

"Собираются и обрабатываются данные для системы мониторинга, которая контролирует эксплуатацию моста. Сначала обследовались полностью все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. Теперь на выбранные участки, в том числе находящийся на фарватере, дают максимальную нагрузку, снимаются показатели деформации", — добавил он.

В завершающей стадии находится и обустройство автодорожных подходов к мосту. По словам начальника отдела капитального строительства ФКУ Упрдор "Черноморье" Евгения Михалко, в мае запустят движение со стороны Краснодарского края, пока без учета транспортных развязок, но с обеспечением возможности разворота на 34-м километре дороги.

"В настоящий момент основные строительно-монтажные работы по основному ходу завершены. В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки", — сказал Михалко.

Он подчеркнул, что проектирование и строительство автоподхода шло с учетом всех экологических норм и требований, в том числе с устройством шумозащитного ограждения.

"Для установки шумозащитных экранов сыграли роль несколько факторов. Это район перспективной застройки населенного пункта станицы Тамань. Это, в том числе, обеспечение эстетического восприятия участниками движения, а также минимизация нанесения ущерба окружающей среде в виде гибели птиц. Ограждения немножко затемнены, чтобы перелетные птицы не бились о них", — пояснил Михалко.

По его словам, трасса проложена самым оптимальным способом. "В обход населенных пунктов с минимизацией воздействия на окружающую среду, здесь расположены виноградники, с минимизацией воздействия на археологическое наследие. Будет обеспечена самая эффективная логистика", — рассказал Михалко, уточнив, что пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.

Свой ЦУП

Еще одна точка осмотра в пресс-туре для журналистов федеральных СМИ — база эксплуатации моста. "Эта база построена специально для размещения всех служб для безопасной эксплуатации моста и подходов к нему. Второй этаж трехэтажного административно-бытового здания занимает диспетчерский центр управления производством", — сообщил представитель заказчика строительства моста начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

Журналисты сразу прозвали это помещение "центром управления полетами". "Центр управления производством", — поправил Новиков.

"Центр собирает всю информацию о тех событиях, которые происходят, создана комплексная система мониторинга моста, в которую входят автоматическая система управления дорожным движением, система мониторинга конструкций и система мониторинга погодных условий. Они интегрированы между собой, в автоматическом режиме обмениваются данными и у каждого из диспетчеров здесь своя задача", — вновь вернулся к официальному тону Новиков.

Всего здесь будет работать 18 диспетчеров. Огромная видеостена из 36 видеокубов пока работает в тестовом режиме. Но на центральной части экрана уже можно отследить информацию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Там отображаются данные о скорости движения, температурных и погодных условиях, будут выведены данные весогабаритного контроля проезжающего по мосту грузового транспорта.

"Диспетчеру выводится предупреждающая информация о том, по какому сценарию он может действовать. Например, если произошло ДТП с перекрытием одной из полос движения. Система сообщает о том, что он может перевести движение на другую полосу. На всем мосту установлено семь рамок АСУДД, куда на информационные экраны передается информация для водителей: либо снизить скорость, либо перестроиться в другой ряд", — пояснил Новиков.

Точно так же действует систем мониторинга конструкций. "Зеленые точки — места, где установлены датчики", — дирижируя, показал Новиков. "Сюда выводится вся информация с этих датчиков, а их более 400 штук. Это сведения о погодных условиях, которые могут повлиять на конструкцию, перегруз транспорта. Система автоматически просигнализирует о приближающейся нештатной ситуации, потому что она работает на опережение", — добавил он.

От гололеда защищен



Новиков рассказал, что в системе проработана и возможность обледенения дорожного покрытия. Диспетчеры будут информированы еще на этапе приближения гололеда. "Мы всю стройку следили за погодой. В ежедневном режиме вели мониторинг по трем компонентам, при наличии которых может появиться гололед, это температура, ветер и влажность. Согласно полученным данным, риск образования гололеда на протяжении года непродолжителен по срокам", — заверил Новиков.

По его данным, угроза обледенения может возникнуть в январе на протяжении от одной до трех недель. "Соответственно дорогостоящие системы автоматического водореагента мы предусматривать не стали. Они дорогостоящие, причем также дорого обходится их эксплуатация. Получилось бы, что эта система почти 11 месяцев в году просто простаивала бы, поэтому предусмотрены традиционные способы борьбы с гололедицей. Это распределение механическим способом реагентов, то есть с помощью специальных машин", — сообщил он.

Приготовление и хранение пескосоляной смеси будет проходить на этой же эксплуатационной базе. Еще одна причина отказа от применения аквареагентов — ущерб экологии. Они, по информации Новикова, химически активны, а песок с солью представляют гораздо меньшую опасность для моря. Отработанная противогололедная смесь будет собираться с поверхности моста с помощью системы водосброса и спускаться в локальные очистные сооружения.

Безусловно, вопросы удобства с точки зрения логистики и безопасности движения по Крымскому мосту стоят во главе угла, однако живописные виды, открывающиеся во время поездки, сделают его еще и туристической достопримечательностью.

Кстати, по рассказам строителей, когда была только установлена арка моста, проходящие под ней под украинским флагом суда так же приветствовали их гудками, как и российские.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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