Москва поможет Иркутску в создании зоопарка рядом с Байкалом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московский зоопарк поможет Иркутску в создании зоопарка на Байкальском тракте, зоосад на территории в 50 гектаров планируется открыть в 15 километрах от озера Байкал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка в четверг.

Не так давно делегация из ведущих специалистов столичного зоопарка по стратегическому развитию во главе с президентом зоосада Владимиром Спициным побывали в Иркутске, где приняли участие в выборе территории для будущего зоопарка. "Планируется, что строительство Иркутского зоопарка начнется в ближайшее время, как только будут решены все финансовые, организационные и правовые вопросы. Московский зоопарк, в свою очередь, продолжит выступать в роли консультанта, а также оказывать иркутским коллегам всестороннюю поддержку", — говорится в сообщении.

Из четырех предложенных вариантов был выбран наиболее подходящий участок, находящийся на Байкальском тракте в 15 километрах от Байкала. Планируется, что зоопарк будет располагаться на территории в 50 гектаров неподалёку от Архитектурно-этнографического музея – одной из самых популярных туристических достопримечательностей региона.

Как пояснили в зоопарке, сейчас в Иркутске есть только ботанический сад, небольшая часть которого отведена под зоологический парк, а также частный зоопарк, вызывающий множество нареканий со стороны властей, поэтому строительство большого и современного зоопарка в регионе — необходимость с экологической и социокультурной точки зрения.

"В регионе, обладающем такими природными богатствами, как Иркутская область, музей живой природы был востребован уже давно, но сейчас его строительство актуально, как никогда. Однако создание зоопарка – большая работа, требующая многочисленных ресурсов и, прежде всего, опыта в данной сфере. Будучи головным зоологическим парком России, Московский зоопарк регулярно оказывает поддержку своим коллегам из других регионов, консультирует их в вопросах, связанных со строительством, стандартами содержания разных видов, работой ветеринарных и зоотехнических служб. Так, например, совсем недавно наш зоопарк предоставлял консультации своим коллегам из Ижевска, Ярославля, Калининграда и других городов России", — рассказывают в зоопарке.

Гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова подчеркнула, что строительство зоопарка в Иркутске имеет большое значение не только для региона, но и для всей страны. "Сегодня перед зоопарками России стоят одни и те же глобальные проблемы, эффективное решение которых возможно только в том случае, если мы будем действовать сообща. Уверена, что зоопарк Иркутска станет настоящим оплотом экологической культуры, поможет привить жителям области и многочисленным туристам бережное отношение к животным, а также будет активно участвовать в природоохранных и популяционных программах", — отметила Акулова.