РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Москва поможет Иркутску в создании зоопарка рядом с Байкалом

07:1026.04.2018
01660
© РИА Новости / Кирилл ШипицинПерейти в фотобанкМыс Бурхан на острове Ольхон. Архивное фотоМыс Бурхан на острове Ольхон. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московский зоопарк поможет Иркутску в создании зоопарка на Байкальском тракте, зоосад на территории в 50 гектаров планируется открыть в 15 километрах от озера Байкал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка в четверг.

Лед на озере Байкал. Архив
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Программу сохранения Байкала продлят на шесть лет
Не так давно делегация из ведущих специалистов столичного зоопарка по стратегическому развитию во главе с президентом зоосада Владимиром Спициным побывали в Иркутске, где приняли участие в выборе территории для будущего зоопарка. "Планируется, что строительство Иркутского зоопарка начнется в ближайшее время, как только будут решены все финансовые, организационные и правовые вопросы. Московский зоопарк, в свою очередь, продолжит выступать в роли консультанта, а также оказывать иркутским коллегам всестороннюю поддержку", — говорится в сообщении.

Из четырех предложенных вариантов был выбран наиболее подходящий участок, находящийся на Байкальском тракте в 15 километрах от Байкала. Планируется, что зоопарк будет располагаться на территории в 50 гектаров неподалёку от Архитектурно-этнографического музея – одной из самых популярных туристических достопримечательностей региона.

Как пояснили в зоопарке, сейчас в Иркутске есть только ботанический сад, небольшая часть которого отведена под зоологический парк, а также частный зоопарк, вызывающий множество нареканий со стороны властей, поэтому строительство большого и современного зоопарка в регионе — необходимость с экологической и социокультурной точки зрения.

"В регионе, обладающем такими природными богатствами, как Иркутская область, музей живой природы был востребован уже давно, но сейчас его строительство актуально, как никогда. Однако создание зоопарка – большая работа, требующая многочисленных ресурсов и, прежде всего, опыта в данной сфере. Будучи головным зоологическим парком России, Московский зоопарк регулярно оказывает поддержку своим коллегам из других регионов, консультирует их в вопросах, связанных со строительством, стандартами содержания разных видов, работой ветеринарных и зоотехнических служб. Так, например, совсем недавно наш зоопарк предоставлял консультации своим коллегам из Ижевска, Ярославля, Калининграда и других городов России", — рассказывают в зоопарке.

Гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова подчеркнула, что строительство зоопарка в Иркутске имеет большое значение не только для региона, но и для всей страны. "Сегодня перед зоопарками России стоят одни и те же глобальные проблемы, эффективное решение которых возможно только в том случае, если мы будем действовать сообща. Уверена, что зоопарк Иркутска станет настоящим оплотом экологической культуры, поможет привить жителям области и многочисленным туристам бережное отношение к животным, а также будет активно участвовать в природоохранных и популяционных программах", — отметила Акулова.

Застывший Байкал: невероятные пейзажи и самый прозрачный лед в мире
© Фото : Kristina MakeevaБайкал — самое глубокое озеро в мире. Исследователям удалось найти область, где глубина водоема превышает 1600 метров.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Байкал — самое глубокое озеро в мире. Исследователям удалось найти область, где глубина водоема превышает 1600 метров.
© Фото : Kristina MakeevaЛед формируется в озере постепенно. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Лед формируется в озере постепенно. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок.
© Фото : Kristina MakeevaЛед настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому даже в зимний период в озере во всю растут планктонные водоросли, выделяющие кислород.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Лед настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому даже в зимний период в озере во всю растут планктонные водоросли, выделяющие кислород.
© Фото : Kristina MakeevaУ берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
У берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.
© Фото : Kristina MakeevaВ период с января по май Байкал замерзает полностью, за исключением небольшого участка протяженностью в 15—20 километров, находящегося в истоке Ангары.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
В период с января по май Байкал замерзает полностью, за исключением небольшого участка протяженностью в 15—20 километров, находящегося в истоке Ангары.
© Фото : Kristina MakeevaК концу зимы толщина льда на Байкале достигает метра, а в заливах может доходить до полутора-двух метров.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
К концу зимы толщина льда на Байкале достигает метра, а в заливах может доходить до полутора-двух метров.
© Фото : Kristina MakeevaЛед Байкала толщиной 50 сантиметров выдерживает вес до 15 тонн, поэтому зимой по озеру можно передвигаться не только на катере-амфибии, но и на автомобилях.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Лед Байкала толщиной 50 сантиметров выдерживает вес до 15 тонн, поэтому зимой по озеру можно передвигаться не только на катере-амфибии, но и на автомобилях.
© Фото : Kristina MakeevaОднако путешественникам важно помнить про "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Однако путешественникам важно помнить про "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.
© Фото : Kristina MakeevaСекретом феномена чистоты байкальской воды является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.Портрет девушки со льдом на озере Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Секретом феномена чистоты байкальской воды является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.
© Фото : Kristina Makeeva"Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
"Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.
© Фото : Kristina MakeevaБайкал единственное место в мире, где формируются необычные конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Они похожи на ледяные шатры, "открытые" в противоположную от берега сторону. Ученые назвали эту форму ледового покрова "сопками".Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
Байкал единственное место в мире, где формируются необычные конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Они похожи на ледяные шатры, "открытые" в противоположную от берега сторону. Ученые назвали эту форму ледового покрова "сопками".
© Фото : Kristina MakeevaВ 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.Озеро Байкал
© Фото : Kristina Makeeva
В 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена