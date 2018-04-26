Москва поможет Иркутску в создании зоопарка рядом с Байкалом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Московский зоопарк поможет Иркутску в создании зоопарка на Байкальском тракте, зоосад на территории в 50 гектаров планируется открыть в 15 километрах от озера Байкал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка в четверг.
Не так давно делегация из ведущих специалистов столичного зоопарка по стратегическому развитию во главе с президентом зоосада Владимиром Спициным побывали в Иркутске, где приняли участие в выборе территории для будущего зоопарка. "Планируется, что строительство Иркутского зоопарка начнется в ближайшее время, как только будут решены все финансовые, организационные и правовые вопросы. Московский зоопарк, в свою очередь, продолжит выступать в роли консультанта, а также оказывать иркутским коллегам всестороннюю поддержку", — говорится в сообщении.
Из четырех предложенных вариантов был выбран наиболее подходящий участок, находящийся на Байкальском тракте в 15 километрах от Байкала. Планируется, что зоопарк будет располагаться на территории в 50 гектаров неподалёку от Архитектурно-этнографического музея – одной из самых популярных туристических достопримечательностей региона.
Как пояснили в зоопарке, сейчас в Иркутске есть только ботанический сад, небольшая часть которого отведена под зоологический парк, а также частный зоопарк, вызывающий множество нареканий со стороны властей, поэтому строительство большого и современного зоопарка в регионе — необходимость с экологической и социокультурной точки зрения.
"В регионе, обладающем такими природными богатствами, как Иркутская область, музей живой природы был востребован уже давно, но сейчас его строительство актуально, как никогда. Однако создание зоопарка – большая работа, требующая многочисленных ресурсов и, прежде всего, опыта в данной сфере. Будучи головным зоологическим парком России, Московский зоопарк регулярно оказывает поддержку своим коллегам из других регионов, консультирует их в вопросах, связанных со строительством, стандартами содержания разных видов, работой ветеринарных и зоотехнических служб. Так, например, совсем недавно наш зоопарк предоставлял консультации своим коллегам из Ижевска, Ярославля, Калининграда и других городов России", — рассказывают в зоопарке.
Гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова подчеркнула, что строительство зоопарка в Иркутске имеет большое значение не только для региона, но и для всей страны. "Сегодня перед зоопарками России стоят одни и те же глобальные проблемы, эффективное решение которых возможно только в том случае, если мы будем действовать сообща. Уверена, что зоопарк Иркутска станет настоящим оплотом экологической культуры, поможет привить жителям области и многочисленным туристам бережное отношение к животным, а также будет активно участвовать в природоохранных и популяционных программах", — отметила Акулова.
Байкал — самое глубокое озеро в мире. Исследователям удалось найти область, где глубина водоема превышает 1600 метров.
Лед формируется в озере постепенно. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы в форме линз или иголок.
Лед настолько прозрачен, что сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому даже в зимний период в озере во всю растут планктонные водоросли, выделяющие кислород.
У берега Байкал также замерзает постепенно. Часто ледовые корки намерзают от брызг даже на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.
В период с января по май Байкал замерзает полностью, за исключением небольшого участка протяженностью в 15—20 километров, находящегося в истоке Ангары.
К концу зимы толщина льда на Байкале достигает метра, а в заливах может доходить до полутора-двух метров.
Лед Байкала толщиной 50 сантиметров выдерживает вес до 15 тонн, поэтому зимой по озеру можно передвигаться не только на катере-амфибии, но и на автомобилях.
Однако путешественникам важно помнить про "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.
Секретом феномена чистоты байкальской воды является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.
"Диск Сепки", эталон прозрачности вод, виден в разных местах Байкала на глубине 40-45 метров. Из космоса рельеф байкальского дна просматривается до глубины 500 метров.
Байкал единственное место в мире, где формируются необычные конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Они похожи на ледяные шатры, "открытые" в противоположную от берега сторону. Ученые назвали эту форму ледового покрова "сопками".
В 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.