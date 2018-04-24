Песков опроверг сообщения СМИ о расходах на новый указ Путина

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Данные СМИ о планируемых затратах на выполнение указа об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру неверны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что работа над указом завершается.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать появившуюся в прессе информацию об увеличении на десять триллионов рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру, а также о введении налога с продаж.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что такой документ действительно готовится, его представят главе государства. При этом, по его словам, озвученная сумма не соответствует действительности.

"Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр", — отметил Песков.

Кроме того, он пообещал сообщить, когда Путин "посчитает необходимым" подписать документ.

"План Путина"

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написала, что Путин хочет выделить десять триллионов рублей на медицину, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в России.

По данным агентства, седьмого мая пройдет инаугурация, после которой Путин подпишет указ о плане "решительного прорыва" по повышению уровня жизни россиян.

Сообщается, что данные о планируемых затратах появились недавно и могут измениться. Основные расходы придутся на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

Bloomberg также отмечает, что власти могут пойти на сокращение расходов в других сферах, к примеру, в сфере обороны.

Импульс развитию страны

Как считает проректор Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец, подобный указ даст импульс социально-экономическому развитию России.

"Вливание через развитие социальной сферы приведет к тому, что рост ВВП в нашей стране ускорится", — заявил он в эфире радио Sputnik

Эксперт выразил надежду, что также увеличится прожиточный минимум, увеличатся пенсии и пособия для пожилых людей.

Кроме того, Зубец предположил, какие могут быть источники финансирования новых программ.

По его мнению, можно финансировать эти проекты без увеличения налоговой нагрузки на россиян и бизнес.

"У России на сегодняшний день очень хороший кредитный рейтинг и низкая нагрузка на бюджет с точки зрения обслуживания долга. Долг государства составляет порядка 20 процентов ВВП — по международным меркам это очень низкий долг", — отметил он.

Так, как считает эксперт, деньги на новые программы можно получить за счет увеличения внешних и внутренних заимствований.

"Это не приведет к негативным последствиям — тем более при условии, что мы получим темпы роста ВВП выше, чем тот процент, который необходим государству для обслуживания этого долга", — подчеркнул Зубец.

По его словам, таким образом общая долговая нагрузка на бюджет увеличиваться не будет.

"К тому же, по прогнозам экономистов, мировое развитие экономики продолжится, и, в том числе, будут расти цены на нефть. То есть можно ожидать, что вырастут и те поступления, которые Россия получает за счет экспорта нефти", — заключил аналитик.