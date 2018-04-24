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Экономист: развитие социальной сферы приведет к росту ВВП в России

11:0724.04.2018
(обновлено: 12:01 24.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СМИ сообщили о планах президента РФ Владимира Путина по повышению уровня жизни россиян. О том, что это даст для социально-экономического развития страны, рассказал в эфире радио Sputnik экономист Алексей Зубец.

Президент России Владимир Путин планирует выделить десять триллионов рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в стране. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Как сообщает агентство, после инаугурации седьмого мая российский лидер подпишет указ, в котором будет расписан план "решительного прорыва" в повышении уровня жизни.

Собеседники агентства добавили, что цифра в десять триллионов появилась совсем недавно и может измениться. Основные расходы запланированы на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го.

В эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о значении социальной сферы и модернизации инфраструктуры для развития страны. 

"Это даст импульс социально-экономическому развитию страны. Вливание через развитие социальной сферы приведет к тому, что рост ВВП в нашей стране ускорится. Сюда же надо отнести дополнительные меры по увеличению пенсий и пособий пожилым россиянам. Об этом пока не сообщают, но я надеюсь, что увеличение прожиточного минимума и поднятие уровня жизни наименее обеспеченных россиян будет входить в те пакеты, которые  будут рассматриваться после инаугурации седьмого мая", – отметил Алексей Зубец.

Bloomberg отмечает, что для реализации этих планов придется сократить расходы на других направлениях, например, в сфере обороны. Кроме того, в России могут ввести четырехпроцентный налог с продаж, однако эта мера еще не одобрена.

Алексей Зубец предположил, где можно взять деньги на новые программы. 

"Есть масса возможностей финансирования этих проектов без увеличения налоговой нагрузки на население и бизнес. У России на сегодняшний день очень хороший кредитный рейтинг и низкая нагрузка на бюджет с точки зрения обслуживания долга. Долг государства составляет порядка 20% ВВП – по международным меркам это очень низкий долг. Одним из источников для финансирования программ по социально-экономическому развитию и повышению качества жизни может стать увеличение внутренних и внешних заимствований. Это не приведет к негативным последствиям – тем более при условии, что мы получим темпы роста ВВП выше, чем тот процент, который необходим государству для обслуживания этого долга. В этом случае общая долговая нагрузка на бюджет не будет расти, и за счет этого возможно финансирование многих программ, нацеленных на рост уровня и качества жизни. К тому же, по прогнозам экономистов, мировое развитие экономики продолжится, и, в том числе, будут расти цены на нефть. То есть можно ожидать, что вырастут и те поступления, которые Россия получает за счет экспорта нефти", – сказал Алексей Зубец. 

После победы на выборах президента России в марте 2018 года Владимир Путин заявил, что приоритетом в его следующий срок будет повышение уровня жизни россиян и обеспечение роста экономики.

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