В центре реабилитации под Петербургом выхаживают истощенного медвежонка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. В Ленинградской области нашли истощенного медвежонка, его передали в центр реабилитации животных "Велес" под Санкт-Петербургом, сообщил РИА Новости руководитель центра Александр Федоров.

"Он, вероятно, потерялся, пришел в деревню в Ленинградской области. Люди подождали, когда мама придет, не дождались и привезли его к нам позавчера вечером", — рассказал он.

По его словам, медвежонку примерно три месяца, он сильно истощен.

"Это мальчик, весит всего 3,7 килограмма. У него жуткий стресс, он испуган. Весь в травмах, кожа порвана, истощен, обезвожен, у него также кишечная инфекция. Мы сейчас разбираемся, что за инфекция. Уже занимаемся лечением", — сказал Федоров.

Медвежонок будет находиться под присмотром специалистов, затем его подготовят к возвращению в лес.

Российский карантинный центр "Велес" расположен в деревне Рапполово в Ленинградской области. Он принимает на лечение, реабилитацию и содержание животных, пресмыкающихся и птиц. Большинство из них попадают в центр искалеченными, а тех, кто оказался здоровым, после выкармливания отпускают в дикую природу.