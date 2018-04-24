В Петербурге умер российский ученый-математик Геннадий Леонов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Российский ученый, декан математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Геннадий Леонов скончался в Санкт-Петербурге, сообщили в вузе.

"23 апреля 2018 года скончался декан математико-механического факультета СПбГУ, заведующий кафедрой прикладной кибернетики СПбГУ, лауреат Государственной премии СССР доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Геннадий Алексеевич Леонов", — отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания с Геннадием Леоновым будет объявлено дополнительно.

"Память о большом ученом, замечательном педагоге и человеке Геннадии Алексеевиче Леонове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, работал с ним, учился у него", — отмечают в СПбГУ.

В течение 30 лет Леонов был деканом математико-механического факультета СПбГУ. Автор и соавтор более 400 публикаций, 10 патентов. Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук, членом бюро Национального комитета по автоматическому управлению, Национального комитета по теоретической и прикладной механике, правления Петербургского математического общества. В 2011 году Геннадий Леонов избран в управляющий совет International Federation of Automatic Control (IFAC Council).

Областью научных интересов Геннадия Леонова была теория управления, основными направлениями исследований — управление генераторами, аттракторы и теория размерностей, стабилизация управляемых систем, проблемы обоснования первого приближения в теории устойчивости, теория индукционных электрических машин.