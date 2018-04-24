Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни и сражаться за Россию

МОСКВА. 24 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия 24", что готов сложить полномочия руководителя республики и, если потребуется, защищать родину как воин.

По словам Кадырова, ситуация, сложившаяся в Сирии, используется для давления на Россию, и если так будет продолжаться, то Москве придется принимать силовые меры.

"Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело — воюя, защищать народ и государство. Поэтому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности — как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы. И я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов <…> и идти вперед, защищая целостность нашего государства", — сказал Кадыров.

Он добавил, что сейчас в Сирии находятся чеченские военные, которые обеспечивают безопасность той или иной территории, и заявил, что готов направить туда новые "полки, батальоны, бригады".

"Мы же все это прошли, мы все это испытали на себе, поэтому мы должны быть впереди", — заключил глава Чечни.