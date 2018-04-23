Строители рассказали о создании очистных сооружений на мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Около 40 локальных очистных сооружений создаются на Крымском мосту для многоступенчатой очистки ливневых вод, что обеспечит экологически безопасную эксплуатацию сооружения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Строители Крымского моста сооружают комплексы, которые обеспечат очистку ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги. Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым", — информирует инфоцентр.

Локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста – сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечивает очистку поверхностных стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения, приводит инфоцентр слова эколога ФКУ Упрдор "Тамань" Оксаны Фурсовой.

Очистку ливневых вод после ввода моста в эксплуатацию обеспечат 20 ЛОСов под автодорогу и 18 — под железную дорогу. Вода будет собираться в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток пойдет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами в ЛОСы. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения.

Всего планируется смонтировать 34 километра водоотводных лотков. Расчетный объем стока, отводимый ливневой канализацией, составляет 150 тысяч литров в час, максимальная мощность – более 160 тысяч литров в час. Разработанная система очистки согласована экспертами государственной экологической экспертизы и специалистами Федерального агентства по рыболовству. Безопасность строительно-монтажных работ в акватории Керченского пролива обеспечивают более 30 временных локальных очистных сооружений. Сооружения очищают поверхностные стоки с временных объектов инфраструктуры стройки: проездов, технологических и складских площадок, пунктов размещения мостоотрядов, городков строителей.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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