Строители рассказали о создании очистных сооружений на мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Около 40 локальных очистных сооружений создаются на Крымском мосту для многоступенчатой очистки ливневых вод, что обеспечит экологически безопасную эксплуатацию сооружения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста – сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечивает очистку поверхностных стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения, приводит инфоцентр слова эколога ФКУ Упрдор "Тамань" Оксаны Фурсовой.
Всего планируется смонтировать 34 километра водоотводных лотков. Расчетный объем стока, отводимый ливневой канализацией, составляет 150 тысяч литров в час, максимальная мощность – более 160 тысяч литров в час. Разработанная система очистки согласована экспертами государственной экологической экспертизы и специалистами Федерального агентства по рыболовству. Безопасность строительно-монтажных работ в акватории Керченского пролива обеспечивают более 30 временных локальных очистных сооружений. Сооружения очищают поверхностные стоки с временных объектов инфраструктуры стройки: проездов, технологических и складских площадок, пунктов размещения мостоотрядов, городков строителей.
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