В России подготовили законопроект о содержании опасных животных в квартирах

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке совместно с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко законопроекта о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в квартирах.
Председатель Госдумы пояснил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород и другие. Законопроект, в частности, будет определять порядок их содержания.
"Кроме того, проект предлагает ввести возможность регистрации домашних животных по желанию. При этом для владельцев опасных животных регистрация будет обязательной", — сказал политик, уточнив, что процедура регистрации животных будет платной.
Законопроект "Об ответственном обращении с животными" внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его одобрили в марте 2011-го. Осенью 2016 года Владимир Путин подчеркнул важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству. Планировалось, что инициативу рассмотрят во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. Позже в Госдуме заявили, что документ могут принять в ближайшие месяцы.