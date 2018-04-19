Два фельдшера и врач оставляют недопитый чай, спускаются в гараж. В бригаде — три человека из-за специфики работы. В экстренных случаях они могут подменить бригаду реанимации.

— Помимо кардиологических вызовов, ездим на все. Но только в десяти процентах случаев действительно требуется кардиолог, — врач Артем Брехов в скорой с 2005 года.

— Как и бригада реанимации, мы выезжаем всегда: уличные вызовы, люди без сознания, отравления, все кардиологическое — боли в груди, инфаркт, установлен кардиостимулятор, на них едем вне очереди. Если заняты детские бригады, то можем и их подменить.

Скорая направляется в отдаленный район Архангельска.