Глава Роскомнадзора отметил талант команды, создавшей Telegram

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отметил талант команды Павла Дурова, которая создавала социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram.

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"Безусловно, команда, которая делала "ВКонтакте" и Telegram — сильная и одаренная. Это не только и не столько Павел Дуров, сколько действительно команда. Есть его брат Николай Дуров, который, по отзывам его коллег, действительно если не гениальный, то очень сильный программист. Безусловно, и "ВКонтакте", и Telegram с точки зрения программного решения — удобные для пользователя и юзер-френдли сервисы. Вопрос в том, каким образом господин Дуров набирал свою аудиторию", — сказал он в интервью газете "Известия".

Однако, главу Роскомнадзора смущают методы, которыми команда набирала аудиторию. Как отметил Жаров, соцсеть "ВКонтакте" привлекал "пиратский контент" — возможностью бесплатно скачивать музыку и фильмы, то же самое повторилось в Telegram.

"Он (Павел Дуров — ред.) говорит всё время о свободе, но если говорить об абсолютной свободе — то это и абсолютная ответственность. А тут со свободой всё хорошо, а с ответственностью всё плохо", — добавил Жаров.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд. Ранее в понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Также ведомство начало юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в пятницу после объявления решения суда на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Он также отметил, что, независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.