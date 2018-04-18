МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности поддерживать сервисы, с помощью которых можно обойти блокировку мессенджера в России.

Дуров сообщил, что уже начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN.

"В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — написал он на своей странице в "ВКонтакте".

Дуров отметил, что количество пользователей Telegram в России не слишком велико, однако этот рынок важен ему "по личным соображениям". Кроме того, основатель Telegram призвал пользователей заняться настройкой прокси и VPN серверов или их финансированием.

Масштабная операция

В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Блокировка мессенджера стала самой масштабной из проведенных ведомством операций подобного рода, пишет Коммерсант . Всего с понедельника, по данным издания, в черный список попали более 15 миллионов IP-адресов.

Ограничения затронули сервера Amazon, которые, по данным Роскомнадзора, Telegram использовал для обхода блокировки. Это отразилось на функционировании мессенджера Viber — некоторые пользователи в России могли испытывать трудности с дозвоном.

Займет время

Специалисты считают, что завершить процесс блокировки быстро не получится. Так, по словам главы Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица, это может занять месяц, и все равно мессенджер останется доступен через ряд сервисов.

Суть претензии к Telegram

Роскомнадзору, по мнению Лифшица, не получится запретить VPN, socks и анонимайзеры, которые позволяют пользователям присваивать себе IP-адрес третьей страны."Блокировать VPN как сущность и все порты, использующие VPN, практически невозможно, потому что он используется технологически в передаче данных", — заявил он.

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов Telegram. Это связано с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.

В ведомстве заявили, что действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан, так как в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.