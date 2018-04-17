Дуров готов выплачивать "биткоин-гранты" за поддержку работы Telegram

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов владельцам сервисов, которые помогают обходить блокировку мессенджера в России.

"Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также отметил, что количество пользователей Telegram в России не слишком велико, однако этот рынок важен ему "по личным соображениям".

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компаний Amazon и Google, которые использовали для обхода судебного запрета. Как писали СМИ, это решение привело к нарушениям в работе многих популярных сайтов и онлайн-приложений.

В то же время сайт надзорного ведомства подвергся масштабной DDoS-атаке. На 17:07 мск доступ к сетевому ресурсу отсутствует.

Претензии к Telegram

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера. Это связано с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых пользователями.

В ведомстве заявили, что действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан, так как в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

В понедельник регулятор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Они должны были выполнить предписание в течение суток.