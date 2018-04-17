Президент РАН Сергеев получил награду за заслуги в науке во Франции

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев удостоен французской награды за заслуги в науке и образовании — знак Ордена Академических пальм, передает корреспондент РИА Новости. Сергеев получил звание офицера Ордена.

Посол России в Париже Алексей Мешков высоко оценил вручение ордена Сергееву. "Сегодняшнее вручение высокой награды Французской республики президенту РАН — безусловное и наглядное подтверждение актуальности и востребованности научных обменов между Россией и Францией, но, прежде всего, это свидетельство высокого исследовательского вклада и личного участия академика Сергеева в развитие науки", — отметил дипломат.

Торжественная церемония вручения знака отличия прошла во вторник у бюста российского императора Петра Великого, ставшего членом Французской академии более 300 лет назад. В октябре 2017 года изваяние было передано Россией в дар Французской академии.

"Академия наук России — одна из самых важных в мире. Мы уже очень давно работаем вместе: еще Петр Великий был членом нашей академии", — подчеркнула постоянный секретарь Французской академии наук Катрин Брешиньяк.

Ранее во вторник Сергеев выступил перед членами Французской академии с докладом "Настоящее и будущее науки в России".

Получая награду из рук Брешиньяк, президент РАН отметил, что этот день очень важен для него.

"Я получаю, во-первых, французский орден, во-вторых, — получаю его в стенах Французской академии наук, и, в-третьих, я его получаю рядом с бюстом нашего императора, который, фактически, дал старт научным исследованиям в стране и научному будущему", — отметил академик.

Он сказал, что известие о награждении было очень неожиданным, а кто-то из коллег даже предположил, что это шутка, поскольку новость о награждении пришла 23 февраля. "Но я, конечно, отнесся к этому очень серьезно", — добавил ученый.

Орден Академических пальм был учрежден французским императором Наполеоном Бонапартом в 1808 году для награждения университетских и академических работников за особые заслуги в области образования и просвещения.

Орден присуждается ежегодно французским гражданам, а в исключительных случаях орденом награждаются иностранные ученые и преподаватели. Знак ордена представляет собой венок в виде двух пальмовых ветвей, закрепленных на лиловой ленте.

Академик Александр Сергеев был избран на пост главы РАН в сентябре 2017 года.