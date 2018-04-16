Блокировка Telegram ударит по безопасности России, утверждает Дуров

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки, заявил создатель и владелец мессенджера Павел Дуров.

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"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно. Мы считаем решение о блокировке антиконституционным", — написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что после решения о блокировке часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США мессенджеры WhatsApp и Facebook. Это ударит по национальной безопасности России, уверен Дуров.

"Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN", — подчеркнул он.

Претензии к Telegram

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера. Это связано с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.

В Роскомнадзоре заявили, что действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан, так как в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Они должны выполнить предписание в течение суток.