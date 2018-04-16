МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram, отправив операторам связи соответствующее предписание. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно закону, операторы должны заблокировать сервис в течение суток. По состоянию на 14:00 мск сайт telegram.org остается доступен для некоторых пользователей.

Также Роскомнадзор связался со всеми магазинами приложений по поводу удаления мессенджера. При этом законом срок этого процесса не определен, рассказал РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

Он добавил, что представители Telegram не выходили на контакт с Роскомнадзором.

Решение суда

В пятницу суд разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram сразу после получения соответствующего распоряжения, не дожидаясь решения апелляции. В тот же день ведомство внесло веб-версию мессенджера в реестр запрещенной к распространению в России информации.

Заседание прошло в ускоренном режиме: представление доказательств заняло меньше получаса, стороны высказали аргументы и отказались от прений, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ сервиса передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель компании Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием". Позднее они сообщили, что подадут жалобу на решение суда.

Займет время

Специалисты считают, что завершить процесс блокировки быстро не получится. Так, по словам главы Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица, это может занять месяц, и все равно мессенджер останется доступен через ряд сервисов.

"Остаются socks и VPN и другие обходы, анонимайзеры, которые присваивают вам IP-адрес третьей страны, либо вы используете IP-адрес третьей страны. Это запретить Роскомнадзору будет практически невозможно. Блокировать VPN как сущность и все порты, использующие VPN, практически невозможно, потому что он используется технологически в передаче данных", — сказал Лифшиц.

В то же время в Госдуме готовы изменить законодательство, если Роскомнадзор не сможет заблокировать Telegram, заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников. Он отметил также, что Госдума проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

Однако глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство не поддерживает возможное введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов. По его словам, такой шаг возможен лишь по отношению к конкретным VPN, но не ко всем.

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать приложение в начале апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение, не дожидаясь аппеляции.

По мнению Роскомнадзора, действия руководства мессенджера угрожают интересам России и ее граждан, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях. Сейчас ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений, отправляемых с помощью этого приложения.

Защита компании утверждает, что требования предоставить ключи шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.