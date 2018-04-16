Названы главные ошибки москвичей в "Тотальном диктанте"

Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Самыми сложными для москвичей словами в "Тотальном диктанте" стали "чересчур", "струганый" и "палисадник". Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на координатора столичной акции Марию Ровинскую.

Слово "чересчур" некоторые писали раздельно или через дефис, "струганый" — с двумя "н".

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она прошла 14 апреля и объединила более тысячи городов в 76 странах.

Подробнее об акции "Тотальный диктант" читайте в справке РИА Новости>>