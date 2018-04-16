Названы главные ошибки москвичей в "Тотальном диктанте"

14:2116.04.2018
(обновлено: 15:03 16.04.2018)
269717
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Самыми сложными для москвичей словами в "Тотальном диктанте" стали "чересчур", "струганый" и "палисадник". Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на координатора столичной акции Марию Ровинскую.
Слово "чересчур" некоторые писали раздельно или через дефис, "струганый" — с двумя "н".
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она прошла 14 апреля и объединила более тысячи городов в 76 странах.
Подробнее об акции "Тотальный диктант" читайте в справке РИА Новости>>
В субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.
"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.
На фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.
Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.
Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
В этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.
На многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.
На фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.
Некоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.
"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.
На фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".
Телеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).
Боярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.
В этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.