Роскомнадзор начал блокировку Telegram

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роскомнадзор уведомил операторов связи об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, сообщается на сайте ведомства.

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"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", — говорится в сообщении.

Эту информацию Роскомнадзор донес до операторов. Они, в соответствии с законом, должны заблокировать сервис в течение суток.

По состоянию на полдень сайт telegram.org остается доступен для ряда пользователей.

Также Роскомнадзор начал переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. При этом законом срок его удаления не определен, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

Претензии к Telegram

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера. Это связано с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.

По мнению Роскомнадзора, действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Глава компании Павел Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.