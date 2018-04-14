Михаил Боярский прочитал "Тотальный диктант" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ), передает корреспондент РИА Новости.

В СПбГЭУ "Тотальный диктант" диктант прочитали в 8 аудиториях.

В аудитории примерно на 100 человек, где диктант читал Боярский, свободных мест не было. Участники акции встретили актера аплодисментами.

"Это очень приятная акция… Я, конечно, переживаю за тех, кто пишет диктант. Надеюсь, что они гораздо грамотнее, чем я… Замечательная аудитория, но они волнуются, как школьники. Я тоже волнуюсь, я старался читать с выражением, чтобы они понимали, где деепричастный оборот, где ставить тире, где двоеточие, но это не всегда передается голосом", — рассказал журналистам после чтения диктанта Боярский.

Он также отметил, что сам писать диктант не собирается. "Не буду, от греха подальше", — сказал актер.

Лариса Луппиан впервые была чтецом "Тотального диктанта".

"Мне было очень интересно, потому что я об этой акции знаю и слежу за ней каждый год. Я не ожидала, что меня пригласят, и я с большим удовольствием согласилась. Вызывает всевозможные похвалы и удивление, что столько народу пришло, что люди любят русский язык и хотят проверить свою грамотность. Русский язык очень сложный, в нем много знаков препинания, всяких правил, которые очень тяжело запомнить и тем более в наш век, когда все пишут короткие смс-ки, не учитывая знаки препинания. Поэтому эта акция способствует сохранению русского языка, его правил. Такие акции можно только приветствовать, и конечно, я с большим удовольствием участвовала в ней", — сказала она.

В Санкт-Петербурге "Тотальный диктант" прошел почти на 90 площадках, среди которых — вузы, библиотеки, школы, общественно-культурные центры, музеи. По прогнозам организаторов, в акции в этом году примут участие порядка 10 тысяч петербуржцев, в прошлом году число участников составило 7,2 тысячи.

Текст "Тотального диктанта" наряду с профессиональными филологами и преподавателями читали известные петербуржцы. Кроме Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, диктант прочитали, например, на филологическом факультете РГПУ имени Герцена — музыкант Светлана Сурганова, народный артист РФ, экс-директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Текст международной акции грамотности 2018 года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

Подробнее об акции "Тотальный диктант" читайте в справке РИА Новости>>