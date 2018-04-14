Чтецы "Тотального диктанта" в Петербурге назвали его текст непростым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Народный артист России, экс-директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров и музыкант Светлана Сурганова, которые в субботу прочитали текст "Тотального диктанта" на площадке филологического факультета РГПУ имени Герцена, назвали его достаточно сложным.

"Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — сказала журналистам Сурганова.

Буров назвал текст "Тотального диктанта" сложным "только в отношении пунктуации". Он отметил также, что некоторые участники в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть — таких как "шалопай" или "наличники". "Если возникают такие вопросы — это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает", — отметил Буров.

В РГПУ имени Герцена участниками диктанта стало порядка 300-350 человек. В большинстве своем девушки. "Я закончил школу в 2002 году, и участвую в "Тотальном диктанте" во второй раз — решил проверить свои знания по русскому языку", — рассказал РИА Новости один из участников, который представился Дмитрием.

Другой молодой человек сообщил, что участвует в "Тотальном диктанте" в шестой раз и еще ни разу не получил высший балл. "Вообще-то я хотел попасть на Светлану Крючкову (в качестве чтеца текста "Тотального диктанта"), но она, к сожалению, заболела, так что пришел к Николаю Витальевичу Бурову", — отметил он.

В Санкт-Петербурге "Тотальный диктант" в субботу прошел почти на 90 площадках, в том числе в вузах, школах, библиотеках, музеях и общественно-культурных центрах. По прогнозам организаторов, количество участников диктанта в этом году оценивается приблизительно в 10 тысяч человек (в 2017 году — 7,2 тысячи).

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Текст международной акции грамотности 2018 года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

Подробнее об акции "Тотальный диктант" читайте в справке РИА Новости>>