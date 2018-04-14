Жириновский оценил требование к Telegram предоставить ключи дешифровки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Требование к руководству Telegram предоставить ключи дешифровки справедливо, так как это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).

"Требование предоставить ключи для дешифровки сообщений справедливо. Это вынужденная мера – она не от желания залезть в каждый разговор, это, скорее, как горькое лекарство, без которого человек погибает", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

По его мнению, ограничение работы мессенджера можно сравнить с правилами дорожного движения. "Конечно, хочется нажать на газ, ехать быстрее и быстрее, но есть ограничения скорости, потому что из-за высоких скоростей аварии происходят чаще и приносят больше жертв. Из-за этого каждый день у нас тысячи граждан на планете Земля погибают, поэтому договорились ограничивать скорость", — пояснил парламентарий.

Лидер фракции ЛДПР отметил, что информация без ограничения еще более опасна, чем дорожное движение.

"Конечно, любые ограничения нас всех раздражают, нам всем это невыгодно. Но тут вопрос безопасности. Если сегодняшние коммуникационные системы, информационные системы позволяют всю планету поставить на уши, конечно, надо вводить ограничения, иначе мы будем в стрессовом состоянии держать миллионы и миллионы людей. А это опасно", — добавил политик.