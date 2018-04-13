Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных интернет-ресурсов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в реестр запрещенной к распространению в России информации, сообщается на портале ведомства.

Серверы приложения останутся в этом списке до тех пор, пока руководство Telegram не предоставит властям ключи для дешифровки переписки пользователей.

Уточняется, что решение о внесении в реестр web.telegram.org принял Таганский районный суд, а t.me — сам Роскомнадзор. Доступ к серверам пока не ограничен.

Решение суда

Ранее суд Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера в России. Это связано с отказом Telegram предоставить ключи шифрования ФСБ.

Ведомству разрешили привести решение по иску в исполнение немедленно, не дожидаясь апелляции.

Юристы Telegram на заседание не явились. По их словам, Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Как отметили адвокаты, при подготовке к процессу судья допустил "процессуальные нарушения". По их словам, компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения.

Суть претензий к Telegram

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать приложение шестого апреля. Ведомство просило немедленно привести эту меру в исполнение.

По мнению Роскомнадзора, действия руководства мессенджера угрожают интересам России и ее граждан, поскольку в Telegram распространяют сведения о террористических организациях. Сейчас ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений, отправляемых с помощью этой программы.

Защита компании утверждает, что требования предоставить ключи шифрования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.

Дуров ранее заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как компания выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.