В КПРФ опровергли сообщения о госпитализации Зюганова

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Появившаяся в Сети информация о госпитализации Геннадия Зюганова не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Ранее СМИ сообщили о том, что лидер левых находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции.

"Могу опровергнуть информацию, которая вообще не соответствует действительности в принципе. Даже от слова совсем, от слова вообще", — сказал Ющенко.

Геннадий Зюганов руководит фракцией КПРФ в Госдуме с 1994 года. В 2001-м избран председателем Совета Союза коммунистических партий — КПСС, эту должность он занимает по сей день.

Лидер левых четырежды баллотировался на пост президента — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. На всех выборах занимал второе место.

Зюганов входит в Государственный совет, представляет Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы, награжден орденами Александра Невского, Дружбы народов (Белоруссия) "Знак Почета" и множеством медалей.