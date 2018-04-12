Эсеры поддержали проект о борьбе с недостоверной информацией в соцсетях

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" поддерживает законопроект о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях, заявил в четверг журналистам зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("СР").

Госдума в четверг в первом чтении рассмотрит данный проект закона.

"Мы поддерживаем те предложения, которые содержатся в законопроекте и рассматриваются в первом чтении, о том, чтобы вводилось понятие "владелец социальной сети", а потом на этого владельца возлагалась обязанность по удалению тех сведений, которые незаконны, противозаконны, нарушают конституцию и права граждан", — сказал Емельянов.

Летом 2017 года депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.

Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли проект закона, которым предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По словам депутата, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, пояснял Боярский.