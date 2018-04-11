В центре Петербурга образовалась очередь в пункт обмена валюты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Очередь на обмен валюты из 30-40 человек появилась в среду днем у одного из обменных пунктов в центре Петербурга.

Как передает корреспондент РИА Новости, у входа в обменный пункт в Лиговском переулке рядом с Московским вокзалом возникла очередь примерно из 30-40 человек.

Все горожане, опрошенные РИА Новости, отметили, что меняют рубли на валюту "по личной необходимости", не связав свои действия с падением курса рубля. "Просто мне надо, поскольку я собираюсь в поездку", — сказала собеседница агентства. Другая женщина отметила, что, наоборот, меняет валюту на рубли. Большинство стоявших в очереди отказались сообщить цель своего присутствия в обменном пункте.

В то же время в городских банках пока не наблюдается ажиотажного спроса на валюту. Так, в отделении Сбербанка на Невском проспекте близ того обменного пункта, где образовалась очередь, в среду днем не оказалось желающих купить или продать валюту. "У нас все спокойно, валюта в наличии есть", — сказала РИА Новости сотрудница отделения. Она предположила, что очередь в обменном пункте связана с тем, что к купле-продаже там предлагается разная валюта, тогда как в банках покупают и продают, как правило, только доллары и евро.

Сотрудник "Кетовского коммерческого банка" из отделения рядом с Сенной площадью сообщил РИА Новости, что ажиотажного спроса пока нет. "Небольшие очереди возникают время от времени, но так бывает каждый день", — отметил он.

Рубль с начала этой недели быстро слабеет к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше психологических отметок в 65 рублей и 80 рублей, соответственно, после заявлений президента США Дональда Трампа по Сирии.