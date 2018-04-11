"Поясни за паль". Почему школьников избивают за неправильную одежду

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Александр Чернышев. Подростки в разных городах хорошо знают список брендов, которые лучше не носить, — за неправильный прикид могут избить. В социальных сетях регулярно публикуются посты, высмеивающие тех, кто не способен позволить себе фирменную одежду. Как молодые люди "поясняют за шмот" — в материале РИА Новости.

Модный приговор

"Как ты красишься? Как ты одеваешься?" — после этих слов Оля (все имена изменены), ученица одной из школ Нижнего Новгорода, схватила Свету за волосы, поставила на колени, начала бить по голове, шее, спине. Об этом пострадавшая рассказала нижегородскому интернет-телеканалу "Кстати".

Когда девочка попробовала защищаться, на нее налетели толпой другие подростки. Свете повезло — проходивший мимо мужчина остановил их. Но вскоре Оля вернулась и заявила, что за сломанный ноготь и порванные штаны Света должна ей тысячу рублей. Дала срок три недели и пообещала, что если денег не будет или она кому-то пожалуется, ее поймают и накажут еще сильнее.

"Света позвонила, попросила вызвать такси. Домой приехала со следами побоев, вся заплаканная. Умоляла не звонить в скорую — боялась, что ее потом убьют", — вспоминает ее мать Галина Дмитриевна. Скорую помощь все-таки вызвали, побои зафиксировали. Теперь инцидентом занимается полиция. А Оля через соцсети пишет Свете, что простила долг и умоляет не подавать заявление.

Не то пальто

"По факту нанесения телесных повреждений проводится проверка, уже установлено несколько участников происшествия, сейчас следователи их опрашивают, чтобы понять причины подобного поведения. Затем будет принято решение о дальнейшей судьбе виновных", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Нижнему Новгороду.

Одноклассникам и подругам Оли причины ее агрессии хорошо известны: каждый в нижегородской школе знает, что "за шмот спрашивают". Как признаются ученики, если носишь одежду, похожую на фирменную, тебя могут проверить: посмотреть бирку, чтобы удостовериться в подлинности. Если вещь ненастоящая — будут неприятности. "Шайка ходит по школе, якобы очень крутые. Многие стоят на учете, пробовали уже все. Остальные их боятся", — рассказала РИА Новости Катя, ученица школы № 133.

"Модная полиция" дежурит и в интернете. В социальной сети "ВКонтакте" на стене группы "Нижегородский кежуал" регулярно появляются анонимные и авторские посты подростков, где они выкладывают фотографии тех, кто носит "паль" — поддельные вещи. В группе больше тридцати тысяч участников. Под фотографиями комментаторы в издевательской форме разбирают внешний вид жертв — до мельчайших деталей.

В конце марта там разместили фото окровавленного подростка, на голове мальчику выбрили изображение мужских гениталий. До того как публикацию удалили, в комментариях "знатоки" объясняли, что парень получил за дело: мол, он носил камуфляжные штаны.

Это еще один предмет гардероба, из-за которого можно пострадать: в понимании молодежи камуфляж обозначает принадлежность к субкультуре националистов.

"Дело не только в паленых или настоящих шмотках. Некоторые бренды носить в принципе запрещено, если ты не можешь за них пояснить", — считает шестнадцатилетний Алексей. Он фанат "Спартака" и говорит, что готов защищать честь клуба кулаками: в драках толпа на толпу или при встрече на улицах Москвы с фанатами других команд.

"Stone Island, Burberry, Fred Perry — все это бренды, означающие принадлежность к определенной субкультуре. Не просто одежда, а философия жизни: фанат, например, мужеством в боях и преданностью клубу зарабатывает право носить такие вещи. А тут какой-то слюнтяй пришивает себе логотип этой фирмы и думает, что теперь он очень крут. Так не пойдет", — заявил РИА Новости молодой человек.

"Носишь не свое"

Тема "шмота" волнует отнюдь не только нижегородских или московских школьников. Это массовое явление. Так, в петербургском сообществе "Отжатый шмот" во "ВКонтакте" выкладывали видео со сценами насилия над "неправильно одетыми" подростками. Когда об этом сообщили местные СМИ, группу срочно переименовали и закрыли для посторонних.

"В Санкт-Петербурге очень много субкультур: фанаты, скинхеды, ультрасы, антифашисты. У каждой собственные отличительные знаки и марки одежды, которые они считают своими. Группировки постоянно спорят, кому какая марка принадлежит, получается неразбериха", — объясняет корреспонденту РИА Новости семнадцатилетний петербуржец Андрей Колесников.

Он не относит себя ни к одной из субкультур, но хорошо разбирается в брендах и идеологиях — научила жизнь на окраине. Андрей занимается единоборствами, поэтому не боится носить то, что нравится, и не собирается снимать любимую кепку или кроссовки, даже если ему угрожают.

"Подходят чаще всего группой, просят "пояснить за шмот". Я спрашиваю в ответ, какие проблемы, смотрю в глаза. Если молчат, значит, стушевались — иду дальше. Иногда говорят: "Есть проблемы — носишь не свое". Тогда лучше бить первым, может, отстанут, если нет — придется подраться", — объясняет Колесников.

Андрей уверен, что взрослые фанаты никогда не будут приставать к людям с подобной ерундой: они дерутся толпа на толпу за свой клуб по предварительной договоренности, им нет дела до моды. А вот среди школьников тренд начал распространяться, когда в прокат вышла российская лента "Околофутбола", рассказывающая о жизни таких фанатов. "После фильма все возомнили себя бойцами. На самом деле они в настоящих боях не участвуют, а только нападают группой на слабых, потому что сами ничего из себя не представляют", — говорит Андрей.

Но и он знает, что есть ситуации, когда лучше бежать без оглядки: "Подходим как-то с другом к станции метро. А там толпа человек десять. Свистят, кричат нам в спину: "Шавки или боны?" То есть антифашисты или скинхеды, на нас их фирменные шмотки были. Пришлось ускориться — минут десять за нами бежали, потом мы сумели затеряться в переходе".

Свой — чужой

По мнению психологов, претензии сверстников к якобы неправильной одежде — всего лишь новая оболочка старой проблемы. "У подростков ярко выражена потребность в принадлежности к определенной группе. Часто эта принадлежность демонстрируется через внешнюю атрибутику, в том числе одеждой. Те, кто ею не обладает, автоматически переходят в разряд врагов. Отсюда желание во что бы то ни стало одеваться в дорогие бренды, даже если денег на это нет. Подделки — одно из решений", — отмечает доцент кафедры возрастной психологии МГУ, кандидат психологических наук Сергей Молчанов.

Но двери подростковых групп открыты не для всех, новичкам сложно стать там своими. "Внутри — атмосфера доверия, остальные для них — чужаки. Когда подросток, по мнению членов субкультуры, не имеет права причислять себя к ней, но пытается подделать атрибутику или носить определенную одежду, не выполняя других условий, его жестко наказывают", — разъясняет Молчанов.

Если раньше принадлежность к группе обозначалась курением, употреблением алкоголя или, например, плохой успеваемостью, то сейчас — тягой к определенным брендам, уверен психолог. Подростки всегда сравнивают себя с другими, добавляет он, поэтому им нужно найти "не такого", чтобы повысить собственную самооценку. "Когда обществу навязывается культ материальных ценностей, именно они становятся мерилом", — резюмирует Молчанов.

Впрочем, психологи не сомневаются, что разборки из-за одежды вскоре вытеснит что-то другое. Поэтому бороться нужно не с отдельной тенденцией, а с детской жестокостью в целом. "Агрессия как способ самоутверждения до сих пор живет в нашем сознании. Главное — показать детям, что в определенных ситуациях они полезны друг другу, будь то командная игра или проектная работа. У каждого свои слабые и сильные стороны, нужно уметь принимать других такими, какие они есть", — предлагает решение эксперт.