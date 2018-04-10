Опрос: 54% россиян не верят в причастность Москвы к отравлению Скрипаля

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более половины опрошенных россиян не верят в причастность Москвы к отравлению в Солсбери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"В причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери не верят 54% участников опроса. Их версии событий чаще всего такие: "британские спецслужбы убрали" или "провокация, чтобы очернить Россию, все как обычно", — говорится в сообщении.

Верят в причастность к делу российских спецслужб 3% россиян, 13% свои суждения не высказали. Вопрос задавался только тем респондентам, которые заявили, что знают или что-то слышали об отравлении британского шпиона.

Среди тех, кто отказывается верить в причастность России к отравлению, 16% респондентов считают, что на жизнь Скрипаля и его дочери покушались британские спецслужбы, 12% полагают, что это было сделано в целях провокации против России, ее дискредитации.

Согласно результатам опроса, на высылку российских дипломатов в связи с этим инцидентом 32% опрошенных предлагают отвечать симметрично, 20% – жестче, 4% — мягче. Вообще не отвечать на высылку дипломатов предложили 6% участников исследования, и 9% затруднились ответить.

По мнению 44% опрошенных, конфликт будет ослабевать, 14% считают, что скандал, наоборот, будет усиливаться, и 13% затруднились ответить.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи граждан России старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.