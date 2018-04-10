В Минфине предложили уравнять цену на "слабую" и "крепкую" водку

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минфин предложил установить одинаковую минимальную розничную цену (МРЦ) в размере 205 рублей на водку крепостью от 37% до 40% включительно. Проект соответствующего приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, на который ссылается ведомство, водка — это спиртной напиток на основе этилового спирта, который произведен из пищевого сырья, и воды, причем содержание этилового спирта в напитке составляет от 38% до 56% объема готовой продукции.

Поэтому в настоящее время минимальная розничная цена на водку установлена для продукции с содержанием спирта свыше 38% до 56%. При этом самая популярная разновидность водки на российских прилавках — это классический 40-градусный напиток, МРЦ на который установлена на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра.

"В целях исключения имеющихся в настоящее время разночтений в части применения установленных минимальных цен на алкогольную продукцию (водку) крепостью 38% проектом приказа предусмотрено внесение изменений в приказ Минфина…, предусматривающих унификацию минимальной цены водки крепостью от 37% до 40% включительно", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе пояснили, что таким образом можно будет исключить вероятность того, что производители водки крепостью 38% не будут применять МРЦ при обороте напитка.

В декабре прошлого года в Совете Федерации предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5 процента. Поправки вступят в силу с 1 июля. Отмечалось, что это снимет противоречие между законом и ГОСТом. Согласно последнему, нижняя крепость водки составляет 37,5 процента, что противоречило закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта".