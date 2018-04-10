Воздушное движение над Москвой ограничат на время репетиций Парада Победы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Временные ограничения на использование воздушного пространства 11 и 13 апреля будут введены в ряде аэропортов Московского авиаузла в связи с репетицией Парада Победы, сообщил представитель Госкорпорации по организации воздушного движения.

"В связи с репетициями воздушной части Парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве, Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственная корпорация по организации воздушного движения в российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") 11 и 13 апреля будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов Московской зоны", — сообщили в госкорпорации.

С 10.40 до 11.10 мск будет закрыто воздушное пространство в районах столичных аэропортов "Внуково" и "Остафьево". С 10.45 до 11.05 мск – воздушное пространство в районах аэропортов "Домодедово" и Жуковский (Раменское). Аэропорт "Шереметьево" ограничениями в указанные дни затронут не будет.

Соответствующее уведомление (NOTAM) было заранее направлено пользователям воздушного пространства. В случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут быть перенесены на резервные дни.

"Авиадиспетчерские службы воздушных гаваней и столичного филиала ГК ОрВД сделают все необходимое для обеспечения безопасности полетов и минимизации задержек рейсов авиакомпаний. Напомним, что в прошлые годы задержки, связанные с репетициями Парада, в московских аэропортах были крайне незначительны или отсутствовали. Первая в этом году репетиция воздушной части Парада 9 апреля также не вызвала сбоев в организации воздушного движения", — добавили в госкорпорации.