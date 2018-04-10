Жители Волоколамска решат вопрос закрытия полигона "Ядрово" на референдуме

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вопросы, которые будут представлены на референдум о судьбе полигона ТБО "Ядрово", будут касаться его закрытия и строительства мусороперерабатывающего комплекса на полигоне, сообщил руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального штаба ОНФ в Московской области Антон Хлынов.

Совет депутатов Волоколамска в понедельник принял решение о проведении референдума о судьбе полигона "Ядрово".

"Вопросы будут следующие: быть ли полигону ТБО Ядрово? Быть ли там мусороперерабатывающему комплексу? ",- рассказал Хлынов.

На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.