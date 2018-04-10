Жители Волоколамска заявили иски к полигону "Ядрово" на 800 тысяч рублей

ВОЛОКОЛАМСК, 10 апр — РИА Новости. Жители Волоколамска заявили в городской суд восемь исков о возмещении морального вреда на сумму 100 тысяч рублей каждый, сообщила РИА Новости представитель истцов Инна Елисеева.

"Жители заявили восемь исков, каждый в размере 100 тысяч рублей к ООО "Ядрово", третьи лицом заявлена администрация района", — сказала она.

Также жители города подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. В качестве истца выступают семь жителей города, пять действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области. Слушания в Волоколамском городском суде назначены на 7 мая.

На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон "Ядрово" рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня. В ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.