Власти Москвы хотят запретить рекламу в виде граффити на зданиях

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Власти Москвы в ближайшее время планируют запретить рекламу в виде граффити на зданиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента СМИ и рекламы в понедельник.

Ранее в СМИ и соцсетях неоднократно появлялись публикации о том, что в Москве закрашивают граффити, а на их месте зачастую появляется реклама. Так, например, на здании на Трубной улице на месте "Цирка" в виде граффити появилась реклама капсульной коллекции супермодели, а вместо граффити на улице Сретенка появилась реклама чая, также выполненная в виде граффити. Кроме этого, в социальных сетях пожаловались, что граффити-работы художников были закрашены в центре города на Старой Басманной улице, Таганской улице и Олимпийском проспекте.

"В скором времени любая реклама на стенах капитальных строений, нанесенная с помощью аэрозольной краски или аппликаций, будет запрещена", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что соответствующие нормативные документы прорабатываются профильными ведомствами города и по итогам согласования и внесения необходимых корректив в правовую базу вступят в законную силу.

В департаменте подчеркнули, что речь не идет о запрете граффити как такового, исключается сама возможность использования стен зданий в целях рекламораспространения, что, по данным департамента, в последнее время "стало наблюдаться практически повсеместно в Москве".

"От этого страдает архитектурный облик города, поскольку нанесение коммерческого граффити происходит без какого-либо контроля", — добавили в пресс-службе.