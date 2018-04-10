В Подмосковье допустили перенос экзаменов в школах из-за свалочного газа

КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости. Даты проведения экзаменов в школах Подмосковья могут перенести из-за неблагоприятной экологической обстановки и выбросов свалочного газа, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире подмосковного "Радио 1".

"Если вдруг во время ЕГЭ, экзаменов будет неблагоприятная обстановка, будет выброс или запах, то у нас есть несколько возможностей перенести даты экзаменов, все будут предупреждены заранее", — сказала Мишонова.

Тема работы мусорных полигонов стала широко обсуждаться в Подмосковье из-за ситуации на территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска. Там вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.