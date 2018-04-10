В Саранске и Рузаевке модернизировали ж/д вокзалы к ЧМ-2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Железнодорожные вокзалы двух крупных городов Мордовии — Саранска и Рузаевки модернизировали к чемпионату мира по футболу-2018; обновлены пассажирские платформы, кассовые залы и залы ожидания, внутри зданий и на привокзальных площадях установлены современные системы безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Республики Мордовии.

На вокзалах, которые совсем скоро примут болельщиков ЧМ-2018, построены крытые пешеходные мосты, оборудованные специальными лифтами и подъемными платформами для маломобильных пассажиров. Усовершенствована система информирования: установлены электронные табло и навигационные указатели. Вокзалы оборудованы бесплатным Wi-Fi и зарядными станциями для мобильных устройств под различные разъемы.

В Саранске, где пройдут четыре матча чемпионата, в здании вокзала построен новый досмотровый павильон, оборудованный металлодетекторами и системой видеофиксации. Его проходимость составляет более полутора тысяч человек в час. На вокзале в Рузаевке на время проведения чемпионата мира по футболу будет установлен временный павильон с двумя участками досмотра.

На вокзалах также модернизированы системы тепло- и электроснабжения, вентиляции и водообеспечения, охраны и пожаротушения.

Готовность железнодорожных объектов к ЧМ-2018 проинспектировали глава правительства Мордовии Владимир Сушков, начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский и замначальника Куйбышевской железной дороги Максим Киселев. Затем в Саранске состоялось совещание по вопросам взаимодействия в период проведения чемпионата региональной власти и РЖД с участием главы республики Владимира Волкова, рассказал представитель пресс-службы.

"Вопросы подготовки транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной, в республике успешно решены в тесном взаимодействии с представителями ОАО "РЖД". Задачи, которые остаются актуальными не только в преддверии чемпионата мира по футболу, но и непосредственно во время его проведения, мы должны отработать детально, определив зону ответственности республиканского правительства и "РЖД" предметно, по каждому пункту", — цитирует главу Мордовии его пресс-служба.

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