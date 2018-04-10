МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Курчатовский институт.
Планируется, что во вторник там пройдёт совместное заседание президиума Российской академии наук и ученого совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", а перед этим глава государства пообщается с учёными.
Президенту показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов, рассказали, как современные знания в области физики помогают созданию нанотехнологий для производства различного оборудования. Например, биоразлагаемого эндоваскулярного импланта для медицинских целей — после сращения тканей нет необходимости проводить операцию по его извлечению, такой имплант растворяется в организме сам. Или нержавеющей арматуры: уникальные свойства ей придаёт нанотехнологическое напыление специального вещества.
Путину покажут синхротрон за 40 млрд рублей. Заверили, что президент будет в безопасности. Вот так выглядит мини-модель аппарата. pic.twitter.com/cMU7M6xiu2— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 апреля 2018 г.
Рассказали главе государства и о перспективных установках мега-класса для проведения различных физических исследований, после чего Путин отправился на встречу с учеными.