Президент РФ Владимир Путин и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время встречи. 10 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время встречи. 10 апреля 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Курчатовский институт.

Планируется, что во вторник там пройдёт совместное заседание президиума Российской академии наук и ученого совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", а перед этим глава государства пообщается с учёными.

Перед началом встречи Путин осмотрел экспериментальные станции курчатовского источника синхротронного излучения. Первым главе государства показали лазерно-синхротронный комплекс: с его помощью впервые в мире реализуется новый подход к исследованию физических явлений. Например, аппарат способен ускорять электроны так, как это делается на самых больших ускорителях. Фактически вместо километровых агрегатов исследования проводятся на комплексе размером со школьную лабораторию.

Президенту показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов, рассказали, как современные знания в области физики помогают созданию нанотехнологий для производства различного оборудования. Например, биоразлагаемого эндоваскулярного импланта для медицинских целей — после сращения тканей нет необходимости проводить операцию по его извлечению, такой имплант растворяется в организме сам. Или нержавеющей арматуры: уникальные свойства ей придаёт нанотехнологическое напыление специального вещества.

Путину покажут синхротрон за 40 млрд рублей. Заверили, что президент будет в безопасности. Вот так выглядит мини-модель аппарата. pic.twitter.com/cMU7M6xiu2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 апреля 2018 г.

Рассказали главе государства и о перспективных установках мега-класса для проведения различных физических исследований, после чего Путин отправился на встречу с учеными.