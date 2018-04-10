МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать программу "Умный город", которая будет использовать наиболее современные технологические решения для создания доступной москвичам виртуальной среды и повышения эффективности городского управления на основе "больших данных" и внедрения искусственного интеллекта.

Как отметил мэр, сегодня москвичам сложно представить жизнь без электронных услуг – электронного дневника и московской электронной школы, без работы ЕМИАС, без "Тройки" и электронных билетов. По его словам, количество таких услуг и сервисов в городе только увеличивается. Кроме того, посредством "Активного гражданина" и "Нашего города" горожане помогают властям контролировать работу городского хозяйства, добавил градоначальник.

"Конечно, мы достигли многого, но жизнь меняется, появляются новые технологии, поэтому нам нужно выходить на новый уровень развития электронных сервисов и услуг, информационного города. Сегодня можно уже говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы "Умный город", который охватывал бы все стороны нашей жизни", — сказал мэр во время президиума в столичной мэрии во вторник.

Как следует из материалов к президиуму, с принятием программы "Умный город" новый этап информатизации городского хозяйства столицы должен наступить в 2019 году.

Ожидается, что использование наиболее современных технологических решений позволит создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей и повысить эффективность городского управления на основе широкого использования анализа "больших данных" и внедрения искусственного интеллекта.