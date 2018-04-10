Памятники Петру I и Владимиру Великому в Москве помоют в течение месяца

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к сезонной подготовке памятников к весенне-летнему сезону, уже выполнены работы по очистке Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и скульптур на Манежной площади, впереди — промывка памятника Петру I на Крымской набережной и Владимиру Великому на Боровицкой площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Гормост".

"В период проведения месячника по благоустройству городских территории, который пройдет с 1 по 30 апреля, ГБУ "Гормост" запланирована промывка всех семнадцати памятников и скульптур (произведений монументального и монументально-декоративного искусства), находящихся в оперативном управлении учреждения. Наиболее значимые из них – монумент Победы на Поклонной горе, памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади и памятник Петру I", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Все памятники включены в регламентные работы по промывке к весенне-летнему периоду. Ранее службами уже были завершены работы по очистке и промывке Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и скульптуры на Манежной площади, уточнили в учреждении.