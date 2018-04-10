Бесплатные автобусы в Москве перевезли 122 тысяч пассажиров на Пасху

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Около 122 тысяч москвичей воспользовались бесплатными автобусами Мосгортранса на Пасху, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 122 тысячи пассажиров на Пасху, 8 апреля. Транспорт курсировал по специальным маршрутам к основным городским и пригородным мемориальным комплексам", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на линии работали около 1 тысячи автобусов. Интервал движения составлял от одной до пяти минут. Работу специальных маршрутов координировали 250 сотрудников Мосгортранса. Кроме того, для удобства москвичей дополнительный транспорт вышел и на ряд регулярных маршрутов.

Добавляется, что в пасхальную ночь на 8 апреля основные маршруты автобуса, трамвая и троллейбуса работали до 3.30.