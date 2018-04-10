Генеральная уборка 31 станции МЦК пройдет до конца апреля

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фасады 31 станции Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок после зимы до конца апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как сообщили порталу в пресс-службе АО "МКЖД", на территории нескольких ТПУ и станциях МЦК будут высажены деревья, кустарники и цветы, также на станциях МЦК проверят и при необходимости отремонтируют освещение, приведут в порядок скамейки.
Согласно сообщению, березы и липы высадят на территории ТПУ "Зорге" и "Верхние Котлы", цветочные вазоны появятся у входов в ТПУ "Деловой центр", "Зорге", "Верхние Котлы", а также на станциях Хорошево и Новохохловская.