Bentley Хорошавина ушел с молотка почти за шесть миллионов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр — РИА Новости. Автомобиль Bentley Continental, конфискованный у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина продали на торгах за 5,96 миллиона рублей, сообщается на сайте Росимущества.
Итоговая стоимость автомобиля в результате торгов составила 5 миллионов 961 тысячу 887 рублей, сообщает ведомство. В качестве покупателя выступило юридическое лицо.
Хорошавин в феврале этого года осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления. Ранее у чиновника в пользу государства изъяли имущество на 1,1 миллиарда рублей.