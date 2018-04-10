Bentley Хорошавина ушел с молотка почти за шесть миллионов рублей

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. Архивное фото

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апр — РИА Новости. Автомобиль Bentley Continental, конфискованный у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина продали на торгах за 5,96 миллиона рублей, сообщается на сайте Росимущества.

"Аукцион по продаже конфискованного автомобиля Bentley Continental GT, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину, состоялся на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Начальная стоимость имущества составляла 4 миллиона 416 тысяч 212 рублей", — говорится в сообщении.

Итоговая стоимость автомобиля в результате торгов составила 5 миллионов 961 тысячу 887 рублей, сообщает ведомство. В качестве покупателя выступило юридическое лицо.

Хорошавин в феврале этого года осужден Южно-Сахалинским городским судом на 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей за коррупционные преступления. Ранее у чиновника в пользу государства изъяли имущество на 1,1 миллиарда рублей.