Названы регионы с самой высокой и низкой смертностью

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минздрав назвал регионы России с самой высокой и низкой смертностью по итогам 2017 года, соответствующие данные приводят "Известия".
Самый низкий уровень смертности зафиксирован в Ингушетии (3,2 случая на тысячу человек), Чечне (4,6), Ямало-Ненецком автономном округе (4,9), Дагестане (5,1) и Ханты-Мансийском АО (6,2).
Наиболее высокие показатели смертности были зафиксированы в Псковской области (17,4 случая на тысячу человек), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8).
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что уровень зимней смертности удалось довести до летних показателей, в том числе благодаря рекордному охвату населения вакцинацией против гриппа. Кроме того, снизилась материнская смертность — на 16%, и младенческая — до 5,3-5,5 на тысячу родившихся живыми.
В 2017 году министр также сообщала, что с 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года — с 65,4 до 72,6 лет.