Эксперты рассказали об опасности хранилищ с промышленными отходами

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Хранилища с опасными промышленными отходами, расположенные в 14 регионах России, могут существенно ухудшить экологическую обстановку, предупреждает центр "Антистихия".

"Основными источниками поступления загрязняющих веществ в окружающую среду и ухудшения экологической обстановки останутся промышленные предприятия, автотранспорт, ЖКХ, ТЭЦ; объекты хранения ТБО (санкционированные и несанкционированные), отвалы, хвостохранилища промышленного производства, содержащие опасные для человека, животного и растительного мира компоненты", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Причины возможных экологических ЧП — истечение сроков службы используемых при консервации материалов, неэффективность методов рекультивации, а также интенсификация процессов размывания, фильтрации и выветривания хвостохранилищ.

Такие объекты находятся на территории Тувы, Башкирии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краев, Магаданской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской, Вологодской и Брянской областей.

По данным центра "Антистихия", на территории России расположено 844 комплекса ГТС жидких промышленных отходов, в том числе 365 хвостохранилищ (хранилища ядерных отходов — ред.) и шламохранилищ в горнодобывающей промышленности; 377 хранилищ с отходами предприятий химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также 102 накопителя отходов металлургической промышленности. Эти отходы производства содержат соли тяжелых металлов, цианиды, фториды и другие опасные вещества.