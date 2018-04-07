Павел Дуров опроверг сообщения о получении британского гражданства

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг сообщения о своем британском гражданстве. Об этом он заявил газете "Ведомости".

Накануне стало известно, что Дуров значится как гендиректор компании Telegram Open Network Limited в официальном реестре фирм британского правительства. Там же указано, что он гражданин Великобритании.

По словам самого предпринимателя, эта информация не соответствует действительности.

"Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью", — сказал он.

При этом в британском МВД не стали комментировать вопрос о том, получил ли Дуров гражданство, но пояснили, что для открытия фирмы оно не требуется.

Претензии к Telegram в России

Накануне ФСБ подала в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к Telegram в России, поскольку 4 апреля истек 15-дневный срок, который Роскомнадзор дал администрации мессенджера на то, чтобы предоставить спецслужбе ключи шифрования.

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Представители Telegram утверждают, что выполнить это требование невозможно по техническим причинам.

Кроме того, в компании опасаются, что, если спецслужба получит ключи шифрования, у нее появится доступ к перепискам. В ФСБ заявили, что планируют просматривать переписку только отдельных пользователей, а если потребуются "большие массивы данных", то ведомство обратится за разрешением в суд.

Мессенджер уже оказывался на грани блокировки в России в июне прошлого года из-за того, что отказался предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии регистрационные данные все же были предоставлены. О доступе к переписке пользователей речь тогда не шла.