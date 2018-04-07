Павел Дуров опроверг сообщения о получении британского гражданства

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг сообщения о своем британском гражданстве. Об этом он заявил газете "Ведомости".
По словам самого предпринимателя, эта информация не соответствует действительности.
"Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью", — сказал он.
При этом в британском МВД не стали комментировать вопрос о том, получил ли Дуров гражданство, но пояснили, что для открытия фирмы оно не требуется.
Претензии к Telegram в России
Накануне ФСБ подала в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к Telegram в России, поскольку 4 апреля истек 15-дневный срок, который Роскомнадзор дал администрации мессенджера на то, чтобы предоставить спецслужбе ключи шифрования.
27.7%Да, постоянно
12.6%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
39.8%Не пользовался и не планирую
19.9%А что это?
Кроме того, в компании опасаются, что, если спецслужба получит ключи шифрования, у нее появится доступ к перепискам. В ФСБ заявили, что планируют просматривать переписку только отдельных пользователей, а если потребуются "большие массивы данных", то ведомство обратится за разрешением в суд.
Мессенджер уже оказывался на грани блокировки в России в июне прошлого года из-за того, что отказался предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии регистрационные данные все же были предоставлены. О доступе к переписке пользователей речь тогда не шла.