Умер известный фотограф Абрамочкин, снимавший Гагарина, Кастро и Горбачева

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Известный советский и российский фотограф, обладатель престижных международных премий и легенда отечественной фотожурналистики Юрий Абрамочкин скончался сегодня ночью на 82-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Татьяна.

"Скончался этой ночью", — сказала Татьяна. По ее словам, причиной смерти стал инфаркт.

Абрамочкин был сотрудником информационного агентства печати "Новости", которое теперь носит название "Россия сегодня", снимал для журналов Life, Stern, Paris Match. За долгие годы своей репортерской деятельности он собрал богатую коллекцию фотоснимков, среди которых портреты великих деятелей эпохи, исторические события и жизнь простых людей. Героями его работ в разное время стали Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин, Андрей Сахаров. Выставки фотографий Абрамочкина проходили во многих странах.

В АПН Абрамочкин пришел в январе 1960 года и работал специальным фотокорреспондентом в информационном агентстве, впоследствии сменившем название, до декабря 2003 года.