С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована во вторую городскую больницу Санкт-Петербурга.

"Я нахожусь во второй городской с обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет", — рассказала РИА Новости исполнительница.

Ранее в комментарии "Пятому каналу" певица сообщила, что проходит курс лечения. "Тут ингаляции, уколы делают. Надеюсь, что поправится всё. Не переживайте", — сказала она.

Эдита Пьеха — советская и российская певица, народная артистка СССР. Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.